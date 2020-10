Iván Jaime ficou convencido ao ver o Famalicão: "Segui durante alguns meses"

Médio espanhol de 20 anos revela que gosta de marcar, mas prefere "assistir os companheiros".

Contratado este Verão pelo Famalicão, Iván Jaime, médio ofensivo de 20 anos foi utilizado em dois dos cinco jogos do campeonato (na segunda parte no Algarve, com o Farense, e 20 minutos na receção ao Boavista). Em declarações aos canais oficiais do clube minhoto, o ex-jogador do Málaga começou por se definir:

"Considero-me um jogador diferente, gosto de ter a bola, e fora de campo considero-me uma pessoa simples, normal e simpática".

Lugar onde prefere jogar

"Há dois anos, no meu antigo clube [Málaga], jogava mais encostado ao lado esquerdo, mas sempre gostei mais de jogar pelo meio, como interior esquerdo. Gosto de oferecer golos os avançados e aos extremos. Gosto também de marcar, mas prefiro assistir para os meus companheiros".

O que pretende esta época

"Espero fazer muitas assistências, vários golos, e sobretudo ajudar os meus companheiros para que a equipa consiga atingir os seus objetivos".

Forma de jogar da equipa

"Segui o clube durante alguns meses. No final da época passada observei a equipa. Gostei muito do que vi. Era o estilo de jogo ideal para mim e senti que poderia encaixar bem nesta equipa".

Análise sobre João Pedro Sousa

"Gosto da tranquilidade que transmite aos jogadores e da forma de jogar. A equipa quer ter sempre a bola e se não a tem quer recuperá-la rapidamente. Temos sempre uma ideia clara de jogo e vamos tentar sempre colocá-la em prática".

Adaptação ao clube

"Desde o primeiro dia senti-me como mais um jogador como se já estivesse cá há muitos anos. Os companheiros receberam-me muito bem, foram muito amáveis, ajudaram-me em tudo. A equipa técnica, o departamento de comunicação, os dirigentes, todos, foi genial".



Os companheiros de equipa

"Dou-me bem com o Edwin Herrera, Calvin, Gustavo e Dani Morer. Com o Calvin vou aprendendo a falar inglês. Sei falar um pouco inglês e com ele comunico bem".