Iván Jaime fala de possível destino e sobre futuro atira: "Sei que há interessados"

Criativo do Famalicão falou com o AS. Destacou Inglaterra e a Premier, admitindo saber que há interessados

Figura do Famalicão nos últimos meses, Iván Jaime já sabe que há vários clubes interessados na sua contratação. O criativo espanhol está em contacto com o empresário, mas tranquilo em relação a um verão que pode ditar um salto na carreira.

"O meu objetivo é jogar e terminar bem o ano. É esse o meu principal objetivo, mas estou em contacto com o meu agente e sei que há interesse de vários clubes. Estou muito calmo. Veremos o que acontece no verão", afirmou, em conversa com o jornal AS.

Sem querer abrir o jogo, Jaime admitiu que o futebol inglês e a Premier League o fascinam de uma forma especial.

"Vamos avaliar todas as propostas e escolher a melhor. Sempre disse que Inglaterra me chama, que podia adaptar o meu jogo à Premier League, mas não tenho prioridades", afirmou.

Em Famalicão desde o verão de 2020, Iván Jaime tem contrato com o clube minhoto até 2025. Esta época, leva 11 golos e cinco assistências.