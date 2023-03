"Iván Jaime entra nas contas de qualquer grande. O telefone não precisa de tocar"

Iván Jaime brilha, por enquanto, com a camisola do Famalicão

FC Porto e Sporting têm o criativo referenciado, segundo notícias oriundas do estrangeiro, mas emblemas espanhóis estão atentos. Pote e Ugarte saíram por 6,5 milhões cada.

Golos e assistências vão colorindo, cada vez mais, a melhor temporada da carreira de Iván Jaime, médio que está a despertar o interesse de vários clubes, com um duelo entre FC Porto e Sporting metido ao barulho, de acordo com notícias oriundas do estrangeiro.

O JOGO sabe que dragões e leões têm seguido de perto o médio-ofensivo espanhol, 22 anos, avaliado em 1,5 milhões de euros pelo Transfermarkt, portal especializado na matéria.