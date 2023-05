Iván Jaime e o Famalicão-FC Porto: "Nada de especial. É mais um jogo"

O facto de ainda haver possibilidade de chegar ao sexto lugar, que dá acesso à Conference League, não é, para o jogador, um motivo extra de pressão, e garantiu que a equipa está tranquila

O médio Iván Jaime, como João Pedro Sousa, também fez a antevisão ao Famalicão-FC Porto, garantindo que o único objetivo dos minhotos é encarar a partida da mesma forma como todas as outras e lutar pelos três pontos.

"Vamos fazer o nosso trabalho. Vamos encarar o jogo como todos os outros. Nada de especial. É mais um. Queremos ganhar e jogar da nossa maneira e conseguir os três pontos", frisou.

O facto de ainda haver possibilidade de chegar ao sexto lugar, que dá acesso à Conference League, não é, para o jogador, um motivo extra de pressão, e garantiu que a equipa está tranquila.

"Não há pressão nenhuma. Temos de estar tranquilos. Temos de fazer o nosso jogo. Sabemos que é possível, é difícil, mas, havendo uma possibilidade, vamos tentar", disse.

O Famalicão, no oitavo lugar, com 43 pontos, recebe no sábado, às 20:30 horas, o FC Porto, em segundo, com 79, numa partida que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.