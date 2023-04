Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, destacou a evolução desportiva desde a criação da sociedade desportiva, que está a fazer cinco anos

Cinco anos de SAD do Famalicão: "A SAD do Famalicão vai fazer cinco anos e tudo foi rápido. Os anos têm sido marcados pelo sucesso desportivo, as equipas de sub-19 e sub-23 estão a lutar pelo título, a equipa A está a fazer um campeonato muito positivo e está nas meias-finais da Taça de Portugal. Continuamos a cuidar do jogo e dos jogadores, temos bons jogadores, temos cerca de 25 a 30 jogadores entre sub-23 e sub-19 com contrato profissional em que acreditamos muito que passará o futuro do Famalicão, temos outros em que temos participações como o Pote, Ugarte, Toni Martínez, Pickel, Batubinsika. Ou seja, do ponto de vista desportivo, estamos muito otimistas."

Resto da temporada: "Acredito que vamos à final da Taça de Portugal, que vamos voltar a ficar nos oito primeiros classificados da Liga Bwin e, no fundo, é cumprir o que prometemos e projetámos há quatro anos. Podemos não conquistar o Nacional de sub-19, de sub-23 ou não ir ao Jamor, mas vamos competir até ao final. Isto era o que queríamos, estar no topo do futebol português."

Responsabilidade social: "Muito nos agrada ter uma intervenção social grande. Ainda há pouco tempo, uma equipa da HumanitAVE foi para a Guiné com o apoio da SAD do Famalicão, levamos amor e afetos à comunidade estudantil e idosa e pretendo que o Famalicão continue a ter um papel decisivo na comunidade. O Famalicão é muito melhor desde a constituição da SAD do que era antes. Isso dá-nos uma tranquilidade grande."