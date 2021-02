Ugarte pegou de estaca no clube depois de contratado no mercado de inverno. Rendeu já a primeira vitória na era Silas.

Manuel Ugarte, médio do Famalicão que deu a vitória, por 1-0, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, reagiu, com humor, ao golo apontado, uma jogada confusa que terminou com um toque de calcanhar do uruguaio de 19 anos. "Nem sei com que parte do corpo marquei. Vamos Fama", escreveu, no Twitter.

Contratado no mês passado, ao Fénix, por cerca de três milhões de euros, Ugarte já se assumiu como um imprescindível no meio-campo minhoto. Tem sete jogos realizados na I Liga, todos eles como titular e em apenas um foi substituído. Ontem, estreou-se a marcar.