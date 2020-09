Internacional Sub-19 da Holanda reforça Famalicão

Chega ao Famalicão com mais de 50 jogos no principal campeonato holandês.

Calvin Verdonk assinou esta sexta-feira contrato com o Famalicão, tendo acordado um vínculo válido por quatro temporadas. Formado nos holandeses do Feyenoord, o lateral esquerdo, de 23 anos, foi promovido à equipa principal do emblema de Roterdão com apenas 18 anos.

Verdonk foi, depois, cedido a Zwolle e NEC e ao Twente, chegando ao Famalicão com mais de 50 jogos no principal campeonato holandês. Do currículo constam ainda participações em Campeonatos da Europa de sub-17 e sub-19 ao serviço da seleção holandesa.

"Estou muito entusiasmado por dar este passo na minha carreira. É a primeira experiência fora do meu país e sinto ser o clube ideal para continuar a evoluir", disse Calvin Verdonk ao site do Famalicão.