Internacional sub-17 por Espanha a caminho do Famalicão

Avançado de 22 anos, natural de Saragoça, vai reforçar o ataque da equipa de Rui Pedro Silva.

Álex Millán está prestes a tornar-se reforço do Famalicão. O ponta-de-lança, de 22 anos, chega por empréstimo do Villarreal, de Espanha, por uma época, com opção de compra do passe por parte dos famalicenses.

Natural de Saragoça, onde iniciou a formação, que concluiu no Villarreal, onde ainda jogou na equipa B antes de, na época passada, ter sido emprestado ao Cercle Brugge, primeiro, e Union St. Gilloise, depois. Álex Millán, refira-se, é internacional sub-17 pela seleção do Espanha.

Entretanto, os homens de Rui Pedro Silva vão defrontar o Feirense na manhã de sábado, no campo número 2, à porta fechada, naquele que será o segundo ensaio de pré-temporada. No primeiro venceram a equipa sub-23, por 3-0, com golos de Ivan Jaime, Heriberto e um na própria baliza.