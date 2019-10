Sócios, camisolas e lugares anuais: o lado B do líder Famalicão

Desempenho desportivo tem fomentado um enorme incremento nas áreas do marketing. Só em camisolas, os minhotos já venderam cerca de 1500, ou seja, o triplo face à época anterior.

Os relvados portugueses têm assistido, neste início de época, a um autêntico "Fama Show" por parte do Famalicão, mas o líder da I Liga também tem crescido - e de que maneira! - fora das quatro linhas.

A começar pelos número de associados que eram cerca de 1500 há quatro anos. No ano passado, antes do arranque da época que culminou com o regresso, 25 anos depois, do "Vila Nova" à I Liga, este número ultrapassava os 7000 sócios e nesta temporada, antes do início do campeonato, era de cerca de 8500. Ora, neste momento o Famalicão já tem à volta de 9500 sócios, ou seja, quase o dobro da lotação do estádio, que é de 5200 lugares.

A casa dos minhotos é a que maior percentagem de ocupação tem no campeonato. A SAD esgotou a venda de lugares anuais, que andam à volta das mil cadeiras. Em meados de agosto, clube e SAD uniram-se e inauguraram uma nova loja no centro da cidade. Os adeptos esgotaram os artigos disponíveis no espaço de duas semanas. De resto, a rotura de stock nunca tinha acontecido em 2018/19. Mais, o "Fama" já vendeu cerca de 1500 camisolas, o triplo face ao ano anterior, o que resultou, claro está, numa faturação muito superior da loja.

Todos estes dados têm sido fomentados pela inédita liderança do "Vila Nova", numa terra de adeptos ferrenhos.