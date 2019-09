Não é só dentro das quatro linhas que o Famalicão bate a concorrência

No domingo, os famalicenses enfrentam o primeiro "grande" nesta época, o Sporting, em Alvalade.

O Famalicão, a equipa surpresa do campeonato da I Liga, onde regressou após 25 anos, bate a concorrência dos restantes primodivisionários também nas redes sociais.

De acordo com o relatório da EquiSport (plataforma internacional de análise de marcas desportivas europeias), o emblema minhoto foi quem mais cresceu no número de seguidores no conjunto das redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube).

Embora não seja o clube com maior número de seguidores, o Famalicão apresentou um crescimento de 12,2 por cento, no período entre agosto e setembro, altura em que arrancaram as competições iniciais, estando mesmo entre os dez primeiros (é oitavo) nos clubes com mais seguidores no Instagram, logo atrás das equipas nacionais a disputar a Liga dos Campeões e Liga Europa, e ainda do Rio Ave e Boavista.

Mais do que a liderança no campeonato e o agrado dos adeptos em relação ao desempenho da equipa, este crescimento tem justificação logo no ponto de partida, ou seja, na subida do clube ao primeiro escalão.

No domingo, o líder Famalicão enfrenta o primeiro "grande" nesta época, em Alvalade, facto que pode render mais seguidores... e pontos.