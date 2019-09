João Pedro Sousa: "Favoritos pela liderança? Admito que sim, queremos provar isso"

Treinador do Famalicão quer, naturalmente, manter o primeiro lugar no campeonato.

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, líder do campeonato à quarta jornada, assumiu esta quinta-feira o favoritismo na receção ao Paços de Ferreira. A conferência do técnico que foi considerado "treinador do mês, pela LPFP, começou precisamente pela mudança de treinador no Paços de Ferreira.

"Não tivemos possibilidade de observar a equipa do Paços de Ferreira nesta transição do comando técnico. Conhecemos um bocadinho a equipa do Paços, também conheço perfeitamente a forma e as ideias do Pepa, vamos encontrar um Paços moralizado com esta mudança de treinador, certamente que vamos encontrar grandes dificuldades, mas tivemos duas semanas de preparação, estamos prontos, queremos dar respostas boas novamente".

Mais difícil planear a estratégia?:

"Teremos grandes dificuldades. O nosso plano de jogo é mais difícil de planear, porque não temos ideia clara do que o Pepa pretende para o Paços. O que nos compete é manter a nossa ideia, tentar melhorá-la, tentar comandar o jogo, quanto mais dominarmos menos oportunidades vamos dar à equipa adversária de se organizar e tentar criar-nos problemas".

Favorito por ser líder?:

"Admito que sim, queremos provar isso dentro do campo. Na prática queremos ser favoritos e para o sermos temos que agarrar o jogo e tentar vencê-lo, com a bola e com o controlo do jogo".

Liderança no campeonato:

"Melhorar é possível, seguramente, é isso que fazemos diariamente, nós sofremos um golo com o Aves, já foi analisado, foi uma sucessão de erros, há muitos pontos que temos de melhorar, a nossa ideia começa a ficar consolidada, temos que crescer a vários níveis, em vários momentos do jogo. Se é possível manter o primeiro lugar, é esse o nosso objetivo, claramente, queremos ganhar ao Paços de Ferreira e imediatamente mantemo-nos no primeiro lugar".

Lionn castigado:

"Felizmente, temos um plantel com muitas alternativas para essa posição, o Patrick William é uma delas, fez excelente jogo nas Aves [central adaptado à lateral após expulsão de Lionn], temos o Konaté, um jovem cheio de potencial, e temos o Diogo Gonçalves, que a posição não é desconhecida para eles. Estamos à vontade. O jogador que for escolhido vai dar uma resposta positiva".

Treinador do mês pela Liga Portuguesa de Futebol:

"É um sinal de orgulho. Desde já agradeço aos meus colegas pela votação e gostaria de partilhar este prémio com a minha técnica, que é extremamente competente, e depois fundamentalmente com os jogadores. O prémio é deles e é do clube."