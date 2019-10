Foi cobiçado por Benfica e Braga e espreita agora a estreia pelo Famalicão

Ofori viu-se envolvido numa guerra entre Leixões e Braga, acabando por ser emprestado ao Feirense na época passada. Depois do regresso ao Mar, onde não esteve muito tempo, assinou pelo Famalicão.

Contratado ao Leixões no início da época, Lawrence Ofori ainda procura a estreia com a camisola do Famalicão. O médio ganês de 20 anos assinou um contrato até 30 de junho de 2024, mas ainda não foi utilizado pelo técnico João Pedro Sousa, apesar de ter sido convocado para alguns jogos. Além de a concorrência ser forte na equipa-sensação do campeonato, o ex-leixonense sofreu uma lesão na coxa direita que lhe atrasou a afirmação, mas tudo indica que ainda recuperará a tempo de jogar dia 20, contra o Lourosa, na III eliminatória da Taça de Portugal. Caso seja utilizado no próximo compromisso do Famalicão, será uma oportunidade de Ofori começar a evidenciar as suas qualidades, que levaram, inclusive, o Benfica e o Braga a mostrarem interesse em contratá-lo.

O médio de 21 anos esteve no meio de uma guerra que envolveu o Leixões e o Braga. Além do médio, os bracarenses pretendiam Bernardo Martins e Pedro Henrique, mas a SAD leixonense acabou por vender estes dois últimos aos encarnados. António Salvador não gostou, os dois clubes trocaram acusações e, enquanto o médio português e o avançado brasileiro rumaram ao Seixal para jogar na equipa B do Benfica, Ofori ficou a ver navios... no Mar. Mas foi por pouco tempo. Uma grande exibição contra o FC Porto, na Taça de Portugal, chamou novamente a atenção para as enormes qualidades do ganês. "Foi o melhor em campo e a maior dor de cabeça para o FC Porto", escreveu na altura O JOGO.

Depois do encontro com os dragões, Ofori só fez mais dois jogos pelo Leixões, assinando depois pelo Feirense com "uma cláusula de opção fixada para ser exercida no final da época e com uma cláusula de proteção exclusiva para o Sporting de Braga no valor de 3 milhões de euros". A guerra com os bracarenses não estava esquecida. A descida do clube de Santa Maria da Feira à II Liga originou o regresso do jogador a Matosinhos, mas por pouco tempo, assinando no verão pelo Famalicão.