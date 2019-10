Famalicão tem o quarto melhor registo pontual do século XXI

Completadas sete jornadas, os famalicenses somam 19 pontos.

O Famalicão igualou o quarto melhor registo do século XXI na I Liga após sete jornadas, ao totalizar 19 pontos, registo apenas inferior a dois do FC Porto e um do Braga.

Desde 2001/02, só os plenos (sete triunfos em sete jogos) dos dragões em 2007/08, com Jesualdo Ferreira, e 2017/18, já com Sérgio Conceição, e dos arsenalistas, em 2009/10, com Domingos Paciência, batem o atual registo do onze de João Pedro Sousa.

Com seis triunfos e um empate (16-7 em golos), que valem a liderança isolada da prova, o conjunto que foi em 2018/19 segundo classificado da II Liga iguala outros sete registos com 19 pontos, três do FC Porto, três do Benfica e um do Sporting.

De resto, mais nenhum clube conseguiu atingir a sétima ronda com 19 pontos, que o conjunto de Vila Nova de Famalicão logrou já com várias deslocações complicadas, nomeadamente a Guimarães, onde empatou 1-1, e a Alvalade, palco em que ganhou por 2-1.

Apesar do lugar que ocupa, o Famalicão já fez saber que não está a pensar em replicar o feito incrível do Leicester, que, em 2015/16, logrou superar Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Arsenal e Chelsea e vencer a Premier League.

O título não será mais do que uma 'miragem' para o conjunto minhoto, mas as estatísticas dizem que, neste século, sete dos 10 registos com 19 ou mais pontos à sétima ronda redundaram, no final, na conquista do título.

Duas exceções eram obrigatórias, pois em 2009/10 (Sporting de Braga e Benfica) e em 2017/18 (FC Porto e Sporting) havia duas equipas com esse registo, pelo que, na prática, só o do FC Porto de 2013/14 saiu furado -- terceiro lugar.

Segundo estes números, a equipa famalicense tem, assim, 70% de possibilidades de acabar campeã -- 87,5 excluindo os dois registos simultâneos de 19 ou mais pontos -- e 100% de terminar a edição 2019/2020 no pódio.

A cumprir, 25 anos depois, a sétima presença entre os grandes, depois de 1946/47, 1978/79 e entre 1990/91 e 1993/94, o Famalicão tem como melhor registo o 14.º lugar de 1990/91, num campeonato disputado por 20 clubes.

Em 1946/47 e em 1978/79, o clube minhoto foi 13.º, mas entre 14 e 16 equipas, respetivamente, tendo descido. Também foi 14.º em 1991/92 e 1992/93, entre 18 formações, e, naquela que era a última presença, foi 17.º, entre 18, em 1993/94.