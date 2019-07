Famalicão começa época remodelado, com oito reforços num lote de 20 jogadores

O Famalicão vai realizar o estágio de pré-temporada entre 14 e 20 de julho, em Quiaios.

O Famalicão, recém-promovido à I Liga portuguesa, começou esta segunda-feira a temporada 2019/20 com um plantel provisório de 20 jogadores, depois de oito entradas e 14 saídas.

De regresso à I Liga após ter disputado a prova pela última vez em 1993/94, a turma minhota já contou esta segunda-feira com os oito reforços, nomeadamente os defesas Lionn (ex-Chaves) e Alex Centelles (ex-Valência, de Espanha), os médios Phete (ex-Guimarães), Ofori (ex-Leixões) e Guga (ex-Benfica) e os avançados Diogo Gonçalves (ex-Benfica), Fábio Martins (ex-Braga) e Rúben Lameiras (ex-Plymouth Argyle, de Inglaterra).

O primeiro dia de trabalho, refere uma nota no sítio oficial do Famalicão, contou ainda com o defesa Konaté, júnior do clube em 2018/19, e também com sete jogadores que se mantiveram no plantel: os guarda-redes Defendi e Ricardo Fernandes, o defesa Luís Rocha, os médios Capela, Filipe Oliveira e Fabinho e o avançado Feliz.

Já o defesa central Hugo Gomes, o médio Chicão e os avançados Walterson e Anderson, que transitam igualmente da época passada, estiveram ausentes e juntam-se ao plantel na terça-feira.

Os famalicenses apresentam, porém, um plantel modificado, em virtude das saídas de 14 jogadores, alguns deles habitualmente utilizados na temporada 2018/19: os defesas Ricardo, Ângelo Meneses, Victor Garcia e David Luís, os médios Pathé Ciss e Deni Hocko e o avançado Fabrício, que apontou 16 golos na II Liga.

O clube viu ainda sair o treinador Carlos Pinto, responsável pelo segundo lugar e consequente subida na época passada, e contratou, para o seu lugar, João Pedro Sousa.

O técnico, de 47 anos, regressa ao clube depois de ter sido adjunto de Artur Jorge, em 2009/10, e de ter coadjuvado Marco Silva entre 2012 e 2019, no Estoril-Praia, no Sporting, no Olympiacos (Grécia) e ainda no Hull City, no Watford e no Everton (Inglaterra).

A equipa treinada por João Pedro Sousa defronta os sub-23 do clube, em 06 de julho, e o Santa Clara, no dia 10, ambos no Estádio Municipal de Famalicão, e realiza depois três jogos em Quiaios: Vitória de Guimarães, no dia 14, Académica, no dia 17, e Feirense, no dia 20.

A turma minhota vai jogar ainda no terreno do Desportivo das Aves, no dia 24, antes de servir de anfitriã ao Rio Ave, no jogo de apresentação aos seus sócios, marcado para as 19:30 de 27 de julho, no Municipal de Famalicão.

Plantel provisório do Famalicão para 2019/20:

- Guarda-redes: Rafael Defendi e Ricardo Fernandes.

- Defesas: Lionn (ex-Desportivo de Chaves), Konaté, Luís Rocha, Hugo Gomes e Alex Centelles (ex-Valência, Esp).

- Médios: Phete (ex-Vitória de Guimarães), Capela, Chicão, Filipe Oliveira, Lawrence Ofori (ex-Leixões), Fabinho e Guga Rodrigues (ex-Benfica).

- Avançados: Diogo Gonçalves (ex-Benfica), Rúben Lameiras (ex-Plymouth Argyle, Ing), Feliz, Fábio Martins (ex-Sporting de Braga), Walterson e Anderson.

Treinador: João Pedro Sousa.

Saíram: Victor Garcia (Vitória de Guimarães), Joel, Sylla (União da Madeira), Ricardo (Feirense), Ângelo Meneses (FC Ararat, Arm), Eduardo Mendes (Fluminense, Bra), David Luís (Vitória de Guimarães), Jorge Miguel (Académico de Viseu), Pathé Ciss (União da Madeira), Deni Hocko (Mouscron, Bel), Raphael Guzzo (Reus, Esp), Benny Ashley-Seal (Wolverhampton, Ing), Damien Furtado (Rio Ave) e Fabrício (Farense).