"Interesse de outros clubes? O meu maior orgulho é estar associado ao Famalicão"

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, fez a antevisão do jogo de domingo, em Tondela, e falou, também, de um eventual interesse de outros clubes na sua contratação

Último jogo: "Acima de tudo temos que perceber o porquê de uma exibição tão negativa. Assumimos que foi o jogo menos conseguido da época e temos que trabalhar sobre o jogo. Perceber onde é que o Tondela nos pode ferir e onde é que podemos magoar o Tondela, neste curto espaço de tempo também temos que treinar e recuperar e já estamos preparados para este novo desafio."

Possível alteração na forma de jogar: "A nossa forma de jogar e de treinar passa por uma filosofia de jogo que pretende atrair os adversários para algumas zonas do campo para depois aproveitar espaços que eles libertem. É um momento de jogo em que nos sentimos confortáveis, sabemos e percebemos que já tivemos dissabores com isso, que já sofremos golos, mas que também já criámos muitos problemas aos adversários com essa forma de jogar. Não vamos mudar, mas sim retificar alguns pormenores."

Quinto lugar: "O maior de todos os objetivos, não fugindo a questão nenhuma, é tentar ganhar os últimos cinco jogos. Nós somos profissionais e estamos obrigados a isso."

Perda de pontos com adversários da parte inferior da tabela: "É um facto. Fizemos bastantes pontos com as equipas da metade superior da tabela e não tantos como gostaríamos com as da parte inferior. São equipas e formas de jogar diferentes, estamos a encontrar mais dificuldades, principalmente nos jogos em casa, com as equipas pior classificadas e há momentos do jogo em que percebemos que temos que melhorar. Esses momentos do jogo estão identificados e temos que dar uma resposta diferente."

Eventual interesse de outros clubes: "Para mim é um orgulho estar associado ao Famalicão. Esse é o meu maior orgulho. Tudo o que se fala, não me retira um milímetro de atenção. Tenho contrato com o Famalicão e estou orgulhoso com o crescimento do clube."

Chicotadas psicológicas: "Lamento pelos meus colegas, é sempre triste ver colegas a saírem a meio de projetos, mas faz parte do futebol, não só em Portugal, como no Mundo inteiro. Quem dirige é que controla este tipo de situações."