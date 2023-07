Hugo Cunha, guarda-redes de 21 anos, renova com o Famalicão

Brilhou ao serviço da formação sub-23 na última temporada.

O Famalicão anunciou este sábado a renovação com Hugo Cunha, ficando agora as partes ligadas até 2025/26. Trata-se de um jovem guarda-redes de 21 anos, que fez 22 jogos pela equipa sub-23 na época passada.

Hugo Cunha ingressou no Famalicão no início da temporada 2021/2022 oriundo do Sporting e encontra-se atualmente nos trabalhos de pré-época da equipa principal. "Sinto-me muito feliz por me ter sido proposto continuar no Famalicão. É um clube que proporciona as melhores condições para os jogadores evoluírem e espero poder retribuir em campo a confiança demonstrada", disse.

A trabalhar diariamente com "os amigos" Luiz Júnior e Ivan Zlobin, garante que os guardiões estão "prontos para nos ajudarmos mutuamente". "É um fator motivacional para continuar a evoluir para que possa estar preparado se surgir uma oportunidade".

Hugo Cunha salienta "uma evolução muito positiva nos dois últimos anos" e aponta "a frieza e serenidade" como trunfos principais de um jogador da sua posição.