Heri lesionou-se, saiu em lágrimas, foi ao hospital e suspeita-se de fratura

Extremo abandonou o terreno do jogo ao minuto 11. Ivo Vieira não tinha resposta concreta na flash-interview

O resultado desfavorável de 1-4 pode não ter sido a única dor de cabeça para o Famalicão, no final de tarde deste domingo. Heriberto saiu nos primeiros minutos e a suspeita é de lesão grave.

Corria o minuto 10 quando o extremo, formado no Benfica, pediu assistência médica. Após um par de minutos no chão, ao perceber que não conseguia recuperar, o jogador não evitou as lágrimas, antes de sair de maca.

No final, Ivo Vieira não quis dar uma resposta concreta, mas deixou a possibilidade de fratura no ar.

"Não tenho resposta, o departamento médico vai reportar. Não sei se será fratura, terá ainda de fazer um raio x. Não tenho resposta concreta", afirmou, em declarações à Sporttv.