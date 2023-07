Henrique Araújo e o Famalicão: "Já tiveram jovens que deram um excelente passo..."

Henrique Araújo, avançado emprestado pelo Benfica, falou esta quinta-feira aos meios do Famalicão.

Expetativas: "Acho que é uma excelente oportunidade porque não fiz assim tantos jogos na I Liga e um excelente desafio, porque é uma equipa organizada e que tem objetivos que se adequam ao que pretendo. Acho que vai ser uma boa experiência".

Impressões do clube: "Acho que é um clube organizado, que tem objetivo de crescer e a academia nova é só um exemplo disso. Acho que se adequa, já tiveram aqui jovens que deram um excelente passo nas suas carreiras e isso acabou por me chamar. Isso aliado a ser uma equipa que tenta sempre jogar um futebol positivo, que é o que acho que preciso".

Falou com Alexandre Penetra antes da mudança: "Ele falou-me bem do clube e especialmente das pessoas, passou-me uma imagem positiva. Acho que vai ser uma boa decisão, sabendo que é um desafio nesta fase da minha carreira e um sítio adequado para continuar a crescer".

Conversas com Diogo Gonçalves e Gil Dias, que também passaram pelo Famalicão: "São dois jogadores com quem tive a oportunidade de jogar e, além de serem bons jogadores, são boas pessoas que considero amigos. Mas também Pote e Ugarte, do Sporting, conseguiram um bom trajeto, por isso vou dar o meu melhor todos os dias e depois logo vemos".

Vai vestir a camisola 9: "É o número que usei mais na formação do Benfica e é o de ponta de lança, que é o que sou. É um número de que gosto bastante".