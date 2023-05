João Pedro Sousa: "Estávamos na lista de equipas apontadas à descida nas casas de apostas"

Treinador do Famalicão afirma que "não seria um fracasso falhar as provas europeias", mas que gostaria de o conseguir conquistado a Taça de Portugal.

Com o Famalicão na sétima posição I Liga, a dois pontos de um lugar de qualificação europeia, João Pedro Sousa garantiu não seria um fracasso falhar as provas europeias, mas assume que seria mais especial conseguir alcançar o feito ao vencer a Taça de Portugal.

"Não seria um fracasso falhar as provas europeias e não estou a defender-me. Há uns meses, estávamos na lista de equipas apontadas à descida nas casas de apostas. Agora podemos disputar uma dessas vagas, mas importa o clube estabilizar e estas posições tornarem-se padrão no clube. Vamos tentar ganhar os jogos, mas a Taça é uma competição tão bonita. Chegar à final seria o jogo da nossa época e confesso que seria ainda mais especial do que pela via do campeonato", confessou.

O Famalicão joga esta quinta-feira, às 20:30, no Estádio do Dragão, com o FC Porto, a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, uma partida que será arbitrada por Manuel Mota, da associação de Braga.