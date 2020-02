Gustavo vê dois jogadores no Famalicão que podem vingar no Atlético

Médio-defensivo deu uma entrevista e falou de dois jogadores contratualmente ligados ao Atlético

Gustavo Assunção deixou o Atlético Madrid no passado verão para assinar pelo Famalicão, mas no plantel minhoto há mais dois jogadores contratualmente ligados aos colchoneros.

São eles o central Nehuén Pérez e o avançado Nico Schiappacasse, sendo que Assunção reconhece grande potencial a ambos para poderem afirmar-se em Madrid.

"Ambos são jogadores de top e vão ser ainda melhores. O Nico é um avançado com enorme qualidade e potencial. O Nehuén é um dos melhores centrais com quem já joguei. Demonstrou isso mesmo no torneio pré-olímpico com a Argentina. É preciso ter paciência com muitos jogadores, pois é bastante difícil chegar a um grande clube e jogar, mas com paciência lá chegarão. Têm nível para poderem vir a ajudar o Atlético", defendeu à Marca, jornal espanhol.

Gustavo foi ainda questionado da relação que o grupo tem com Idan Ofer, o multimilionário israelita que é o segundo maior acionista do Atlético e que também detém a Quantum Pacific, principal acionista do Famalicão. "É boa gente, humilde e pergunta-nos sempre várias coisas. Estamos encantados com ele", revelou.