Gustavo Sá assina pelo Famalicão até 2024: "Mais uma etapa para ficar perto do grande objetivo"

Médio de 16 anos joga pela equipa de sub-19.

O Famalicão anunciou esta terça-feira que Gustavo Sá assinou contrato profissional com a duração de três épocas. O médio que está integrado na equipa de sub-19 ficará assim ligado ao clube famalicense até ao final de 2023/24.

O jogador de 16 anos está a cumprir a quarta temporada com as cores do FC Famalicão. Depois de representar o FC Porto e o Dragon Force, ingressou no escalão de sub-15 do emblema minhoto, representou os sub-17 e atua desde a época transata pelos sub-19. Na presente temporada soma três golos em nove jogos no Campeonato Nacional.

"Sinto-me muito feliz e orgulhoso", afirmou Gustavo Sá aos canais oficiais do FC Famalicão "É um grande voto de confiança do clube em mim e agora pretendo retribuir com muito trabalho", referiu, com a convicção de que "esta é mais uma etapa que permite estar mais perto de cumprir o objetivo de chegar à equipa principal".