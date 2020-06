Gustavo Assunção é baixa e João Pedro Sousa repete fórmula do Sporting

Médio-defensivo tem uma entorse no tornozelo direito. Rúben Lameiras é o substituto

Gustavo Assunção é carta fora do baralho para o jogo desta noite entre o Famalicão e o FC Porto. O médio-defensivo tem uma entorse no tornozelo direito, sofrida há uns dias numa das sessões de treino dos minhotos, e falha o terceiro jogo do campeonato desta temporada.

De resto, o brasileiro, que o Famalicão contratou esta temporada ao Atlético de Madrid, só esteve ausente em jogos da Liga quando cumpriu castigo, nomeadamente nas jornadas 12 e 23.

O trinco é rendido no onze por Rúben Lameiras, fazendo com que João Pedro Sousa, treinador dos famalicenses, inverta o triângulo do meio-campo. Assim, Uros Racic e Pedro Gonçalves farão um duplo pivô defensivo no miolo, sendo que Fábio Martins jogará nas costas do ponta de lança Toni Martínez, estando as alas entregues a Diogo Gonçalves e Ruben Lameiras.

O 4x2x3x1 que o Famalicão vai apresentar já tinha sido testado no jogo com o Sporting, que o Famalicão venceu por 3-1, quebrando, na altura, um seis jogos sem ganhar no campeonato.