Gustavo Assunção deixa Famalicão e ruma ao Galatasaray

Médio chegou em 2019 ao emblema famalicense.

Gustavo Assunção está de partida para o Galatasaray. A informação foi avançada pelo jornalista Frabizio Romano e confirmada por O JOGO.

O médio-defensivo já não tinha sido opção para Ivo Vieira no empate (1-1) com o Sporting e, apesar de ainda ter treinado na terça-feira, deverá apresentar-se já esta quarta-feira na Turquia para realizar os exames médicos. Falta, porém, saber os montantes do negócio de um jogador blindado por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Assunção, filho de Paulo Assunção, antigo médio de clubes como FC Porto e Atlético Madrid, foi contratado em 2019 aos colchoneros. Estava na terceira temporada ao serviço dos minhotos, onde era capitão de equipa.