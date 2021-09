Gustavo Assunção: "A minha história com o Famalicão não está terminada"

O médio Gustavo Assunção mudou-se do Famalicão para o Galatasaray.

Pouco depois de ser oficializada a contratação de Gustavo Assunção pelo Galatasaray, o médio deixou uma mensagem nas redes sociais para agradecer ao Famalicão e vincar que a história escrita com os minhotos não terminará.

"Hoje é o dia em que tenho que dizer adeus. O meu caminho tem uma nova etapa, mas a minha história com o Famalicão não está terminada nem nunca estará. Foram dois anos incríveis. Vivi um sonho. Só tenho palavras de agradecimento a todos que me têm acompanhado: companheiros, técnicos, funcionários, adeptos. Todos somos um. Graças ao Famalicão conquistei muitas coisas: os meus primeiros passos como profissional, o meu primeiro golo, o orgulho de ser capitão. Sinto-me feliz com toda a entrega em campo, demonstrando que, com trabalho, determinação e foco, podemos ganhar a qualquer um. Levo-os sempre no meu coração e nas minhas orações. Sou eternamente grato", escreveu Gustavo Assunção.