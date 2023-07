Grande de Espanha em cima de Gustavo Sá, médio do Famalicão

Médio impressionou o gigante espanhol no Europeu sub-19. Agente do jogador esteve ontem reunido com o clube "colchonero". Blindado por uma cláusula de rescisão de 50 M€, o criativo regressou ao trabalho no Minho.

O Europeu de excelência realizado por Gustavo Sá ao serviço da Seleção Nacional de sub-19 serviu para estimular o interesse do Atlético de Madrid no médio-ofensivo do Famalicão. De tal forma que, ontem, o agente do jogador, Hélio Martins, esteve reunido com responsáveis do clube "colchonero" no Estádio Metropolitano, na capital espanhola, num encontro que, apurou O JOGO, versou na exploração de potenciais vias para a realização de um negócio futuro.

A elevada margem de progressão demonstrada pelo jovem centrocampista, de 18 anos, já havia atraído a atenção de diversos emblemas europeus, mas o Atlético resolveu, agora, dar um passo em frente. Para esse cenário muito contribuiu o desempenho de Gustavo no Europeu que terminou no último domingo, com a derrota de Portugal na final, ante Itália (1-0). Titular em quatro dos cinco jogos realizados, o criativo anotou dois golos e ainda fez uma assistência, terminando a competição com a valorização em alta, a par de outros nomes, como Hugo Félix e Rodrigo Ribeiro.

A propósito da "cimeira" que decorreu ontem em solo madrileno, O JOGO tentou entrar em contacto com Hélio Martins, sem sucesso. Certo é que o gigante espanhol promete continuar a monitorizar a evolução do médio.

Tranquilo em relação ao futuro, Gustavo Sá apresentou-se ontem nos trabalhos do Famalicão. O médio, recorde-se, renovou contrato em março, até 2027, e está blindado por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.