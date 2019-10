Avançado brasileiro do Famalicão é um dos dez candidatos ao prémio relativo a 2019/20.

O golo marcado por Anderson, no triunfo do Famalicão sobre o Aves, por 3-2, foi eleito o melhor do mês de setembro, de acordo com a votação realizada no site do Sindicato dos Jogadores.

O jogador do Famalicão conquistou 46,26% da preferência dos votantes, superiorizando-se ao golo que André Santos apontou no jogo entre o Belenenses e o Marítimo (20,3%) e ao de Carlos Vinícius no triunfo do Benfica sobre o Vitória de Setúbal (17,09%).

Anderson, avançado brasileiro de 21 anos que, em oito jogos, já soma cinco golos (quatro no campeonato) é o segundo candidato ao prémio Melhor Golo de 2019/20, que será atribuído pelo Sindicato dos Jogadores no final da presente temporada, juntando-se a Nuno Tavares (Benfica), que venceu a eleição relativa ao mês de agosto, com o golo que apontou ao Paços de Ferreira.

Todas as jornadas, o Sindicato promove no seu site a eleição do melhor golo da ronda. Os vencedores de cada jornada ficam nomeados para o correspondente título mensal. O prémio "Melhor Golo" da época 2019/20 será disputado pelos vencedores das dez votações mensais realizadas no site do Sindicato (de agosto a maio).