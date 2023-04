"Gestão? Mal termine este jogo vamos começar a preparar o FC Porto"

Sobre o facto de não assumir declaradamente o objetivo de chegar a um lugar que dê acesso a uma competição europeia, João Pedro Sousa explicou que quer conquistar primeiro estabilidade.

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, garante que não vai fazer gestão do plantel no jogo com o Marítimo a pensar no FC Porto, adversário nas meias-finais da Taça de Portugal.

"Gestão nem pensar. Este jogo para nós é muito importante. Para nós não está tudo definido. Ninguém gosta de perder e nós queremos ganhar, estamos num clube ambicioso. Mal termine este, os jogadores vão começar a preparar o próximo com o FC Porto. Mas primeiro este e só este. Não temos qualquer razão para gerir", explicou ainda na véspera do compromisso na 29ª jornada da Liga Bwin.

"Nós não assumimos o objetivo a um lugar europeu porque sabemos que há coisas a evoluir. E não faz sentido passar tantos meses com dificuldades e de um momento para o outro vamos assumir uma coisa que se calhar não é hoje que temos que o fazer. Por consciência própria, porque temos noção da realidade. Queremos ser mais constantes nas nossas vitórias ", finalizou.

O Famalicão, na sétima posição, com 39 pontos, recebe este sábado, às 15h30, o Marítimo, em 16.º lugar, com 22, em jogo da 29.ª jornada da I Liga, que será arbitrada por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.