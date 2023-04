"Ganhar não mexe comigo. Perder mexe. Tenho um grupo de jogadores que é igual"

Depois da derrota, em casa com o Arouca, João Pedro Sousa explicou, em conferência de imprensa de antevisão do encontro com os pacenses, que os jogadores do Famalicão estão preparados para reagir

O treinador do Famalicão garantiu esta sexta-feira que o objetivo da equipa é "retificar o último resultado" na partida com o Paços de Ferreira, a contar para a 27.ª jornada da Liga Bwin, e regressar às vitórias.

Depois da derrota, em casa com o Arouca, João Pedro Sousa explicou, em conferência de imprensa de antevisão do encontro com os pacenses, que os jogadores do Famalicão estão preparados para reagir.

Leia também Vídeos O anúncio de Ancelotti que instalou a loucura no balneário do Real Madrid Equipa merengue venceu por 4-0 em Camp Nou e garantiu a passagem à final da Taça do Rei. Treinador anunciou folga para o plantel e a euforia teve novo capítulo.

"Vamos ter um Famalicão seguramente a reagir ao resultado que tivemos na última jornada. Sempre que aconteceram resultados negativos, esta equipa deu sempre respostas muito positivas. Perdemos, não queríamos perder, e nem nos passava pela cabeça perder, porque estávamos muito confiantes, estamos num bom momento", começou por dizer o técnico.

Ainda assim, e apesar das dificuldades que o Paços de Ferreira atravessa, João Pedro Sousa admitiu a necessidade de a equipa se preparar da melhor forma para superar os "desafios difíceis" que podem encontrar neste encontro.

Leia também Vídeos Infantil do Atlético defendeu penálti e dançou como Dibu Martínez. Ora veja Aconteceu em Espanha e está a dar que falar. O jovem Diego, dos infantis do Atlético de Madrid, defendeu uma grande penalidade e festejou a dançar como Dibu Martínez, o polémico guarda-redes campeão do Mundo pela Argentina. Ora veja. [Vídeo DAZN España]

"Vamos encontrar uma equipa que está em lugares muito delicados, mas independentemente disso vamos encontrar uma equipa muito competente que apresenta no seu jogo qualidade e capacidade de criar problemas a qualquer equipa. Tem um jogo posicional muito forte, muito rico. Apresenta jogadores de qualidade técnica muito acima da média e também alguns com velocidade. Por isso, temos que nos preparar da melhor forma porque vão surgir vários problemas e temos que dar uma resposta muito forte", frisou.

O técnico famalicense voltou a referir que a ambição de lutar por um lugar numa competição europeia não é um objetivo, ainda assim abordou a vontade constante de conquistar pontos.

"Ganhar não mexe muito comigo. Perder mexe. Tenho um grupo de jogadores que é exatamente igual. É por isso que depois há uma percentagem muito grande de jogos que conseguimos. Se estivéssemos numa posição em que não pudéssemos descer na tabela, nós estávamos para competir, para ganhar o jogo. Essa é a nossa ideia. Independentemente do que o quinto ou o sexto possa dar. Não nos interessa. Podemos chegar ao quinto, é para isso que vamos lutar, dando ou não dando classificação europeia", salientou.

O defesa Otávio também falou em conferência de imprensa e abordou a derrota na jornada passada e a resposta que quer que a equipa dê já neste jogo.

"Fizemos um grande jogo. Tivemos hipóteses de fazer golo, mas temos que mudar o foco. Agora temos um jogo difícil contra o Paços de Ferreira, e temos que estar concentrados para conseguir os três pontos", disse.

O Famalicão, em nono lugar, com 33 pontos, joga este sábado, às 18:00, em casa do Paços de Ferreira, em 17.º, com 17 pontos, numa partida da 27.ª jornada da Liga Bwin, que será arbitrada por Rui Costa, da associação do Porto.