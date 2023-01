Francisco Moura garante: "Estou no melhor momento depois da lesão"

Lateral-esquerdo está emprestado pelo Braga ao Famalicão, onde tem sido titular assíduo nos minhotos, que amanhã recebem o Vizela.

Vizela: "Têm uma equipa muito interessante, jogadores de qualidade, vêm de uma vitória muito boa (V. Guimarães) contra uma excelente equipa, mas estamos focados no nosso trabalho. Sabemos os pontos fortes e fracos do Vizela, mas nós também vimos de boas exibições e, como disse, temos de olhar para nós e no que podemos fazer. "

Famalicão vem de duas vitórias seguidas: "Ainda não tínhamos conseguido ter alguma consistência durante a época e isso é bom para nós tentarmos entrar na onda das vitórias, que é o mais importante."

Empréstimo ao Famalicão: "Estou muito bem, estou feliz num grande clube, desde que vim da lesão é o meu melhor momento de forma, estou feliz, a jogar e estou agradecido por isso. "

Lateral-esquerdo ou extremo: "É uma questão de adaptação, de treino, de sabermos o que temos de fazer dentro de campo, sinto-me bem a jogar a lateral, que é a minha posição, mas também sei o que tenho de fazer a extremo."