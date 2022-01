"Foi uma semana difícil, com muitos companheiros com covid e lesionados"

Declarações de Alex Nascimento, central do Famalicão, após a derrota por 3-1 no Dragão, na ronda 19 do campeonato.

Sentimento: "De tristeza. Apesar de termos passado por uma semana difícil, com muitos companheiros com covid e lesionados, viemos aqui com a intenção de manter a proposta de jogo que o míster nos passa. Infelizmente não tivemos o resultado que almejávamos, mas com os jogadores que vieram demos o máximo por este clube. É o futebol: infelizmente a vitória não veio, mas vamos trabalhar nesta semana porque depois vem outro desafio."

Depois do golo ficou mais difícil: "A equipa do FC Porto é uma equipa muito qualificada. Conseguimos nos primeiros 25 minutos neutralizar alguns pontos, mas acabou por chegar o golo e eles conseguiram ampliar. Vínhamos de três ou quatro jogos sem perder e é continuar o trabalho que está a ser bem feito. As coisas vão melhorar."