Fim de ciclo para Filipe Oliveira no Famalicão

Filipe Oliveira deixou o cargo de coordenador do departamento do scouting do Famalicão no final do mês. Com o final da época chega ao fim o ciclo do prospetor de talentos no clube famalicense, que, no entanto, está já a analisar algumas propostas de trabalho que entretanto lhe têm chegado.

Filipe Oliveira, de 39 anos, internacional pelas seleções jovens nacionais (sub-19 e sub-21) e com uma vasta carreira como futebolista - fez a formação entre o Braga e o FC Porto e jogou em clubes como Chelsea (Inglaterra), Marítimo, Parma e Torino (Itália), Videoton (Hungria), Anorthosis (Chipre) e Sepsi OSK (Roménia) - iniciou a carreira de scout nos húngaros do Videoton e de seguida assumiu a coordenação do departamento no Al-Wehda, da Arábia Saudita, antes de voltar a Portugal e assumir funções no Famalicão.