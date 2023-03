"FC Porto e Sporting? É o Iván Jaime que está a colocar em cima da mesa essas hipóteses"

Declarações de Renato Santos, jogador português do Torreense, que partilhou balneário com o espanhol no Málaga.

Iván Jaime, uma das figuras do Famalicão, foi recentemente associado a FC Porto e Sporting. Renato Santos, jogador português do Torreense que partilhou o balneário com o espanhol no Málaga, abordou o tema.

"Na altura, via-se qualidades nele, via-se esse potencial que tinha, mas é claro que chegar a um clube grande como FC Porto ou Sporting leva o seu tempo. O potencial estava lá. É o Iván que está a colocar em cima da mesa essas hipóteses, pelas exibições que tem tido", começou por dizer à "Antena 1".

"Estamos a falar de clubes grandes. A exigência é outra, é maior ainda. Teria de ser com o próprio tempo, o Iván, a preparação, a exigência que iria ter, a ajuda também do clube em si, para poder sentir-se bem, em casa, e demonstrar a sua qualidade", continuou, antes de concluir:

"É um jogador muito evoluído e tem ainda uma margem de progressão boa, veio para um clube que o valorizou e pode evoluir."