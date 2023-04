"FC Porto? Acreditamos a cem por cento que a presença no Jamor é possível"

Declarações de Gustavo Sá, jogador do Famalicão, após a derrota por 2-1 frente ao Sporting, em Alvalade, em jogo da 30ª jornada da Liga Bwin

Gustavo Sá estava resignado mas insatisfeito com a derrota em Alvalade. "Tivemos um pouco de azar no jogo, sabíamos que o Sporting ia entrar com esta atitude, nós também tivemos uma grande atitude, fizemos tudo para merecer um ponto mas infelizmente não conseguimos", sustentou, acrescentando: "No primeiro remate que fez, o Sporting marcou um golo e, depois, fez o segundo. Ainda reagimos com um golo mas acho que veio um bocado tarde. Não deixamos de mostrar a nossa competência mas desta vez foi insuficiente".

Já em relação à Taça de Portugal, o médio famalicense foi taxativo. "Acreditamos a cem por cento que a presença no Jamor é possível. E, como sempre, podem esperar tudo de nós para cumprirmos um dos nossos objetivos, que é estar no Jamor", concluiu.