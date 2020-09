Famalicão voltou aos treinos e com uma novidade

Avançado Leonardo Campana, o mais recente reforço dos minhotos, fez o primeiro treino com os novos colegas

O Famalicão voltou aos treinos esta terça-feira, depois de ter cumprido dois dias de folga no domingo e na segunda-feira. A grande novidade na sessão de treino dos minhotos foi a presença do avançado Leonardo Campana, equatoriano que foi emprestado por uma época pelo Wolverhampton (Inglaterra).

Anderson, que foi operado há duas semanas a um problema não especificado e é baixa para os próximos três meses. Por outro lado, o médio Joaquín Pereyra, cedido pelo Rosario Central (Argentina) já está inscrito e é opção para a partida de segunda-feira, perante o Belenenses SAD.

O Famalicão foi goleado em casa, por 5-1, na primeira jornada do campeonato, disputada na passada sexta-feira, com o Benfica, e depois disso só tinha feito recuperação no sábado. O treinador João Pedro Sousa deu, assim, início à preparação da partida no Jamor.