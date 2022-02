Os números dizem, também, que a exibição frente aos cónegos foi a mais ofensiva, desde que Rui Pedro Silva assumiu o comando da equipa

A goleada ao Moreirense (5-0) igualou a maior vitória do Famalicão, na história do clube na I Liga. É preciso recuar 74 anos para encontrar um triunfo por cinco golos de diferença, quando a Académica foi derrotada no Minho, por 6-1, em abril de 1947, época da primeira presença do "Fama" no principal escalão do futebol português.

Além disso, obter quatro remates certeiros na primeira parte é um feito que apenas se tinha verificado em 1978/79, perante o Barreirense (vitória por 5-3). Apesar de estar a lutar pela permanência desde o arranque da temporada, foi a terceira vez que o Famalicão aplicou uma chapa cinco. Antes, tinha batido o Boavista, no Bessa, por 5-2 e, a contar para a Taça da Liga, arrasou o Penafiel (5-0).

Os números dizem, também, que a exibição frente aos cónegos foi a mais ofensiva, desde que Rui Pedro Silva assumiu o comando da equipa. Estabeleceu-se um recorde de remates (13), de disparos à baliza (nove) e de posse de bola (60 por cento). E a equipa ainda saiu da zona de descida...