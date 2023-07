Famalicão: três promoções para o arranque

Guarda-redes Hugo Cunha, médio Martim Almeida e avançado Afonso Rodrigues marcam presença nos primeiros dias da pré-temporada do emblema famalicense

A presença do guarda-redes Hugo Cunha, do médio Martim Almeida e do avançado Afonso Rodrigues nos primeiros dias da pré-temporada do Famalicão é uma novidade entre as opções de João Pedro Sousa. O primeiro, 21 anos, fez 22 jogos na época passada, pelos sub-23, e deverá ficar como terceiro guardião para fazer concorrência a Luiz Júnior e Zlobin, podendo continuar a evoluir na Liga Revelação.

Martim Almeida, 18 anos, foi um dos destaques no campeão nacional de sub-19, com quatro golos em 36 partidas. Deverá, depois, voltar para os sub-23/sub-19, ao passo que Afonso Rodrigues, tal como O JOGO noticiara, já era previsto que subisse aos seniores. Amealhou 14 remates certeiros em 28 encontros nos sub-23, em 2022/23. Pode continuar a acumular minutos nesse escalão, enquanto vai trabalhando com os seniores.