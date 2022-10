Famalicão: Théo Fonseca sofreu uma entorse

Avançado entrou e saiu lesionado na goleada com o Boavista, falhou o Arouca e o clube informou que se trata de uma entorse.

Théo Fonseca falhou a derrota em Arouca devido a uma entorse no joelho direito. O avançado, contratado ao Felgueiras, da Liga 3, entrou aos 67" frente ao Boavista, mas teve de ser substituído ao fim de 13 minutos. Inicialmente, João Pedro Sousa desvalorizou o problema, afirmando que deveria ser uma "contusão", mas o dianteiro foi carta fora do baralho da partida de anteontem sendo que, segundo o clube, que apenas emite o boletim clínico em dia de jogo, trata-se de uma entorse no joelho direito.

Noutro contexto, o treinador não deverá fazer grandes alterações no onze que defrontará o Trofense, sábado, para a Taça de Portugal, mas nomes como Zlobin, na baliza, De la Fuente e Francisco Moura, na defesa, e Rui Fonte, no ataque, procuram uma oportunidade para terem minutos.