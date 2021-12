Famalicão tem sete jogadores cedidos, mas só um se fixou 

Gustavo Assunção com pouco espaço no Galatasaray

Gustavo Assunção é o que menos partidas soma, no entanto, João Neto está no fundo da lista de minutos. Patrick William (Estoril) e Teague (Covilhã) não são indiscutíveis, mas jogam com regularidade

São sete os jogadores que o Famalicão tem a rodar noutras paragens, no entanto, na esmagadora maioria têm sido pouco utilizados nesta temporada. De facto, apenas Dani Morer, lateral-direito que joga no FC Andorra, do terceiro escalão espanhol, tem estatuto de imprescindível, com 16 jogos e um golo, 14 deles como titular.

No pólo oposto estão Gustavo Assunção e João Neto. O primeiro saiu do "Fama" já depois de o mercado português ter fechado, tendo sido cedido, com opção de compra, ao Galatasaray (Turquia), no qual leva dois encontros, sendo um entre o onze inicial. Aliás, a imprensa turca já falou, várias vezes, que o luso-brasileiro poderá ser devolvido em janeiro .Apesar de Assunção ser o nome, deste leque, com menos jogos nas pernas, João Neto, que se tem dividido entre os sub-23 e a equipa B do Benfica, perde no número de minutos (114" contra os 135" de Gustavo). Contas feitas, são sete os encontros que João Neto fez no Benfica, nenhum na condição de titular.

O cenário para Diogo Queirós (Valladolid, Espanha), não é muito melhor, com sete partidas - cinco no onze - e não é chamado no campeonato desde a oitava jornada. Desde então, tem sido quase sempre suplente não utilizado. Verdonk (NEC, Países Baixos) tem 12 jogos, porém, somente quatro a figurar entre o elenco inicial.

Mais animadora tem sido a realidade de Patrick William (Estoril) e Teague (Covilhã).O central brasileiro tem sido opção regular do treinador canarinho Bruno Pinheiro e leva 12 jogos nas pernas, dez deles a titular, enquanto a influência do australiano Teague vem aumentando no Covilhã. São 13 partidas realizadas e a grande parte (dez) no onze dos serranos.