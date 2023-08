Famalicão tem novo relvado e estreia marcada para segunda-feira: veja o vídeo

Plantel de João Pedro Sousa já treinou no novo tapete verde, que terá como primeiro jogo a receção ao Moreirense, marcada para as 20h15 de segunda-feira. O novo sistema de rega está de acordo com as mais recentes regras da UEFA A intervenção incluiu ainda a construção de drenagem e a colocação de uma camada de suporte da relva, seguindo as mais avançadas construções de relvados. Neste processo, destaca-se a caixa em areia com granulometria, que cumpre os requisitos recomendados pela UEFA para a construção de relvados desportivos.