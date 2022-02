Famalicão tem mais duas baixas para o jogo com o Moreirense

Pedro Marques testou positivo à covid-19, enquanto o criativo Iván Jaime tem uma lesão muscular

O Famalicão divulgou duas novas baixas a juntar às já conhecidas, nas últimas semanas, antes do jogo desta tarde, com o Moreirense. O médio-ofensivo Iván Jaime, segundo o boletim clínico publicado no portal dos minhotos, tem uma lesão muscular na coxa direita e é carta fora do baralho, bem como o avançado Pedro Marques, por ter testado positivo à covid-19,

O avançado já havia ficado de fora na última ronda, visto não ter podido defrontar o Sporting por estar emprestado pelos leões.

Diogo Figueiras (lesão muscular na coxa direita), Diogo Tavares (rutura), Heriberto (fratura do dedo do pé direito) e Rúben Lima (lesão muscular na coxa esquerda) são os restantes nomes indisponíveis, que já têm estado de fora nas últimas semanas.