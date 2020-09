Famalicão tem duas semanas para fechar cinco reforços

SAD vai espremer o mercado até à última. Ainda há espaço para um guarda-redes, um lateral-direito, um lateral-esquerdo, um médio e um avançado no plantel.

A SAD do Famalicão vai atacar em contrarrelógio a reta final do mercado. A janela encerra a 6 de outubro e, no Minho, há espaço para um guarda-redes, um lateral-direito e um esquerdo, um médio e um avançado, que até podem ser dois, mas já lá vamos.

Na baliza, a administração pretende dar mais um nome que concorra com Zlobin, Gabriel e Luiz Júnior. O primeiro, contratado ao Benfica, foi titular na derrota com os encarnados (5-1) e parte na frente, no que respeita à luta pela titularidade, neste início de época. Luiz Júnior é uma aposta segura de futuro e desponta nos sub-23, e a permanência de Gabriel no grupo é incerta.

A nova face dos minhotos ainda não está concluída e necessita de retoques em todos os sectores

Na defesa, Dani Morer (ex-Barcelona B) não tem um direto opositor no lado direito, enquanto Calvin Verdonk e Abdul Ibrahim disputam a canhota. Porém, Ibrahim estava no Chaves Satélite na temporada passada e precisa de tempo para crescer. Quanto ao meio-campo, este é um sector onde até há fartura, pois dispõe de Gustavo Assunção, Guga, Ofori, Joaquín Pereyra, Bruno Jordão, Lukovic e dos sub-23 Matheus Clemente, Jorge Pereira, João Neto e Teague. No entanto, o mercado ainda trará mais um médio, sendo que Iván Jaime (Málaga) já foi apontado pela Imprensa espanhola.

Por último, a iminente saída de Toni Martínez obriga à entrada de um ponta de lança que se junte a Del Campo, Campana e Anderson. Todavia, a lesão do brasileiro, operado há duas semanas a problema não especificado e que o fará parar durante três meses, até pode fazer com que a SAD feche dois atacantes.

Noutro contexto, Joaquín Pereyra já está inscrito e é opção para o Belenenses SAD.