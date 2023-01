Famalicão sonha na Taça de Portugal: "Nunca escondemos a importância..."

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, fez a antevisão do jogo de terça-feira, fora de portas, frente ao Leixões, para a Taça de Portugal

Muitos jogos em poucos dias: "É motivador e sinal de que estamos em muitas competições. Na última semana que tivemos uma densidade competitiva como esta, que culminou com o jogo frente ao Sporting, em casa, tivemos uma resposta fisicamente boa e acabámos o jogo por cima e relativamente frescos. Não é pelo cansaço e pelo número de jogos que vamos deixar de fazer boas exibições ou resultados. É uma situação perfeitamente normal e queremos é que aconteça mais vezes."

Objetivos na Taça: "Percebe-se que estamos a chegar às últimas fases da competição e isso motiva ainda mais as equipas. Leixões de II Liga? Isso esbate-se completamente. Jamais vamos pensar nisso. É um adversário que tem qualidade, está a demonstrá-lo no campeonato, tem capacidade individual e coletiva e, se não entrarmos na máxima força, vamos ter problemas para ultrapassar este adversário. Estamos com uma ambição grande, nunca escondemos a importância desta competição para nós, para o clube e para os adeptos."

Eliminação nas meias-finais de 2019/20: "Raramente olhamos para o passado. Todos aqui querem ganhar o jogo e sabem da importância desta competição."

FC Porto a seguir ao Leixões: "Temos de perceber a responsabilidade deste jogo, é a eliminar e depois não podemos corrigir o que quer que seja. Não vamos pensar mais à frente do que a Taça. Estamos focados neste jogo, bastante motivados para chegar a Matosinhos para fazer um bom jogo, porque só assim estaremos mais perto de eliminar um adversário competente."