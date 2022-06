Famalicão: seis jogadores brilham na montra

Luiz Júnior, Riccieli, Penetra, Pickel, Ivo Rodrigues e Heriberto são jogadores apetecíveis e que despertam a cobiça de outros clubes.

O Famalicão tem vários jogadores que estão no mercado depois do valor demonstrado em 2021/22. Luiz Júnior, Riccieli, Penetra, Pickel, Ivo Rodrigues e Heriberto são jogadores apetecíveis e que despertam a cobiça de outros clubes.

Com 21 anos e contrato até 2026, Luiz Júnior, que tem um valor de mercado de três milhões de euros, fez 37 jogos em 2021/22. Riccieli, central brasileiro com contrato até 2025, fez na época agora finda 28 jogos e três golos. O valor de mercado é, de acordo com o Transfermarkt, de 1,5 M€. Penetra está ligado ao Famalicão até 2026 e tem um valor mercado de 3 M€, após uma época em que fez 34 jogos e dois golos. O médio suíço Pickel tem contrato até 2025, um valor de mercado de 2,5M€, e foi influente em 2021/22 com 34 jogos e uma assistência.

Os alas Heriberto e Ivo Rodrigues têm contrato até 2024. O primeiro fez 19 jogos e três golos em 2021/22 e o jogador de 27 anos fez 30 jogos, três golos e seis assistências. O valor de mercado de Heriberto é de 1,2 M€ e o de Ivo é estimado em 1,5 M€.