Famalicão: Rui Fonte não contava ser riscado do plantel

Avançado foi preterido apesar de ter contrato, tal como Simões e David Tavares. Desapontado, mas já desafiado por Vizela e Moreirense; Atacante, 33 anos, com um percurso importante em Portugal, não entendeu condução do processo que acabou na sua exclusão dos planos e da pré-época. Mas já anda animado com os convites em carteira.

Foram decisões de João Pedro Sousa e do Famalicão que implicaram o afastamento da pré-época de David Tavares, André Simões e Rui Fonte. O avançado, 33 anos, com um percurso muito reconhecido em Portugal, sobretudo quando foi figura importante do Braga e até venceu uma Taça de Portugal, foi surpreendido pela sentença do clube e treinador, quando tinha mais um ano de contrato, tendo ficado incrédulo com a dispensa e a forma como se processou.

Depois de passagem já pouco feliz pelo Estoril, Rui Fonte também passou ao lado de protagonismo em Famalicão, não indo além de um golo em 23 jogos, embora seja um jogador marcado por alguns problemas físicos, que é naturalmente gerido com pinças e muito encarado por quem o contratou pela qualidade diferenciada e espírito de balneário.

Rui Fonte, sabe o JOGO, ficou desapontado com o Famalicão mas deverá rapidamente esquecer essa colisão de pensamentos, pois tem já dois pretendentes muito fortes aos seus serviços, que lhe acenaram com ótimas condições e projetos desportivos muito consistentes. O atacante formado no Benfica, irmão de José Fonte, encontra-se a ponderar convites de outros dois clubes do Minho, no caso o Vizela e o Moreirense, dois vizinhos da zona em redor de Guimarães. O avançado, que já jogou em França e Inglaterra, põe de parte, chamadas do estrangeiro, quer ficar em Portugal e olha com agrado para Vizela e Moreirense como potenciais novas casas.