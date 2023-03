Famalicão renova contrato com uma das grandes promessas do clube

Gustavo Sá assinou um vínculo válido até 2027.

Gustavo Sá renovou contrato com o Famalicão. A ligação entre as duas partes é agora válida até 2027. O médio de 18 anos é uma das grandes promessas do clube, tendo já 13 jogos realizados esta época pela formação principal.

"Sinto-me extremamente orgulhoso e feliz por renovar novamente. É mais uma prova da confiança do clube no meu valor e tudo farei para retribuir em campo", afirmou, assegurando que a chegada à primeira equipa num "tão curto período de tempo dá mais responsabilidade e, simultaneamente, maior vontade de continuar a trabalhar".

"Eu segui o meu sonho e, felizmente, está a dar resultado. Por isso, sugiro que nunca desistam e continuem a trabalhar", vincou, sem esconder que "a Academia foi uma das etapas mais importantes da carreira".