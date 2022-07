Famalicão renova com mais um jovem: Hugo Oliveira seguro até 2027

Central de 17 anos chegou no ano passado proveniente da formação do Benfica

O Famalicão continua a tentar preparar o seu futuro com várias renovações de jogadores da formação. Desta vez, foi a vez de Hugo Oliveira, central de 17 anos que faz parte da equipa de sub-19.

O jogador, que chegou no ano passado proveniente do Benfica, renovou contrato até 2027, garantindo, em declarações aos canais do clube, que a estreia na equipa principal é o principal objetivo.