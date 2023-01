Famalicão reforça-se no segundo escalão do futebol francês

Alex Dobre é reforço do emblema famalicense.

Alex Dobre é reforço do Famalicão até ao final da temporada, chegando proveniente do Dijon, anunciaram este domingo o clube que milita no segundo escalão do futebol francês e o emblema famalicense.

O médio romeno, que se viu a contas com alguns problemas físicos na primeira parte da temporada, tendo feito apenas três jogos esta época, tem contrato até junho de 2024 com o clube francês.

O Famalicão fica com opção de compra sobre o internacional sub-21 romeno.

"Estou muito feliz por ter assinado pelo Famalicão. Sei que é uma equipa com jogadores com muita qualidade e estou ansioso por mostrar as minhas qualidades", começou por dizer aos meios de comunicação do clube.

O jogador identificou-se como "técnico, rápido" e admitiu que gosta de "fazer golos e assistências".

Depois do percurso de formação no país natal, o extremo emigrou em 2016 para Inglaterra, onde representou Bournemouth, Bury, Rochdale, Yoevil Town e Wigan Athletic.

Em 2020, Alex Dobre assinou pelo Dijon, clube pelo qual teve a oportunidade de disputar a Ligue 1. O avançado tem ainda internacionalizações pelas seleções jovens da Roménia, tendo representado o seu país nos Jogos Olímpicos 2020.