Famalicão quer André Vidigal e tenta baixar o valor pedido pelo Marítimo

André Vidigal tem mais um ano de contrato com o Marítimo

Extremo tem mais um ano de contrato com os insulares.

O Famalicão está em conversações com o Marítimo para a contratação do extremo André Vidigal, confirmou O JOGO. O ala, de 24 anos, tem mais um ano de contrato, mas a descida dos insulares à II Liga retira fortes possibilidades de o atacante se manter na Pérola do Atlântico.

Aproveitando esse facto, os minhotos entraram em cena, até porque estão carentes de extremos, após a saída de Ivo Rodrigues para o Al-Khaleej da Arábia Saudita. O plantel ficou reduzido a Théo Fonseca e Puma Rodríguez, vindos de lesões graves, e Iván Jaime, espanhol que tem mercado.

O Marítimo quererá um milhão de euros por Vidigal, valor que o "Fama" tentará baixar. Em todo o caso, o perfil do ala agrada ao treinador João Pedro Sousa e o negócio tem possibilidades de ser bem sucedido.