Famalicão presenteia adeptos com bilhetes para o jogo com o Sporting

Adeptos que estiveram na bancada descoberta, diante do Paços de Ferreira, têm entrada gratuita frente aos leões

Os adeptos do Famalicão, que estiveram na bancada descoberta em dia de chuva, no passado dia 22 de outubro, durante a vitória, por 2-1, com o Paços de Ferreira, vão ter entrada gratuita para o embate de domingo, frente ao Sporting. A SAD decidiu presentear os espectadores que aguentaram a chuva no embate perante os pacenses e que, por essa razão, podem obter um ingresso gratuito para o referido encontro de domingo.

Recorde-se que, na quarta-feira, os minhotos recebem o Dumiense, para a Taça de Portugal.