Famalicão perdeu no Dragão, mas há quem nunca vá esquecer aqueles 27 minutos

Nico esteve lesionado no início da época, foi convocado pela primeira vez e jogou 27".

A derrota do Famalicão, por 3-0, na casa do FC Porto - a primeira no campeonato do ex-líder da prova - teve um sabor agridoce para Nico Schiappacasse, isto porque o extremo uruguaio fez a estreia com a camisola do "Fama". O ala, de 20 anos, que na época passada esteve entre os nomeados para o prémio Golden Boy, falhou o início da temporada devido a uma mialgia. Entretanto, o ex-Atlético de Madrid (Espanha) foi à equipa sub-23 ganhar ritmo, tendo sido utilizado por uma vez na Liga Revelação, onde cumpriu 45 minutos.

Nico aproveitou as últimas semanas para recuperar a forma e foi surpresa nos convocados de João Pedro Sousa. O treinador acabou, mesmo, por promover a estreia do sul-americano, lançando-o para o lugar de Anderson e colocando-o a ponta de lança. Nas redes sociais, o atacante rejubilou com a estreia. "Muito feliz por poder voltar a ter minutos depois de um período largo em que estive lesionado", escreveu, deixando uma certeza após o desaire: "seguimos firmes".

Noutro contexto, João Pedro Sousa tem todo o plantel disponível para a receção de quarta-feira (21h00) ao Gil Vicente, da 9.ª jornada da I Liga.